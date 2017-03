La stella francese Thierry Henry ora è assistente allenatore di Martinez sulla panchina della Nazionale belga, e in futuro? L’ex Arsenal è stato accostato ai nomi che potrebbero sostituire Arsene Wenger, dichiarando a Canal +: “So che il mio nome è tra quelli quotati per sostituire Wenger, ma è difficile per me parlarne, nutro davvero molto rispetto per tutto quello che il tecnico ha fatto per i Gunners".



"Se sono pronto a ricoprire il ruolo di allenatore per l’Arsenal? Non lo so, nessuno può dirlo, so solo che ho ancora bisogno di imparare in questo campo. Non dipenderà da me, ci sono situazioni che vanno rispettate, stiamo parlando del club del mio cuore. Di certo non voglio rimanere assistente a vita, ma allenare non è il mio unico scopo, anche se lo adoro come lavoro. Però ripeto, ora sono ancora nella fase dell’apprendimento”.