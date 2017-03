L’Arsenal quest’estate farà spesa oltre la Manica, precisamente a Lione. È qui infatti che i Gunners avrebbero individuato i sostituti di Ozil e Sanchez, giocatori tra quelli in partenza. I nomi del Lione sono quelli di Alexandre Lacazette (a sostituire Alexis Sanchez) e di Nabir Fekir (il vice Mesut Ozil). Non è facile trovare dei giocatori in grado di rimpiazzare dei top player di un simile livello, ma i lionensi hanno già mostrato in Ligue 1 tutte le loro qualità, rendendoli tra i nomi più ricercati sul mercato.