Wenger ufficiosamente non è più l'allenatore dell'Arsenal, e in Inghilterra ipotizzano già la formazione del suo successore, individuato in Massimiliano Allegri. Il Daily Star ha individuato l'11 dell'attuale tecnico della Juventus, che prevede 4 grandi colpi di mercato, di cui due proprio dal club bianconero.



Un 3-5-2 schierato così: Donnarumma proveniente dal Milan in porta; Mustafi e Koscielny al fianco di Chiellini; Bellerin, Ramsey, Xhaka, Wilshere - al rientro dal prestito - e Alex Sandro a centrocampo; Welbeck e Morata in attacco.