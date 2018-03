Il difensore dell'Arsenal Koscielny è intervenuto in conferenza stampa a San Siro alla viglia di Milan-Arsenal:



SULLA SFIDA DEL 2012: "C'erano tanti giocatori diversi, da Ibrahimovic a Seedorf e Mexes. Adesso ci sono due squadre che vogliono ripartire. Mi ricordo dei tanti campioni che c'erano in campo e della sconfitta netta che ci hanno rifilato. Il nostro obiettivo è fare un buon risultato in vista della gara di ritorno".



SUL MOMENTO NEGATIVO: "Dobbiamo rimanere compatti, uniti. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà il Milan, dobbiamo concentrarci su questa partita senza dar peso ai rumours. Siamo concentrati al massimo su domani".