Furia dei tifosi dell'Arsenal dopo il pesante ko in Champions League contro il Bayern Monaco, nel mirino della critica soprattutto il tecnico Wenger e Mesut Ozil, ma il procuratore del fantasista tedesco non ci sta. Così Erkut Sogut a BBC Sport: "Criticare un giocatore che fa male è normale, ma Mesut sente che la gente non sta guardando le sue prestazioni, lo usano come capro espiatorio per i brutti risultati del club. Il Bayern ha avuto il 74% di possesso palla, come può il 10 della squadra creare occasioni se non hai mai la palla? In queste partite di solito la gente se la prende con chi costa tanto e ha uno stipendio alto, come Ozil. Ma non può essere sempre il capro espiatorio, non è giusto. Il calcio è un gioco di squadra e l'Arsenal non sta facendo bene come squadra. Undici giocatori erano sul campo ma solo Mesut è finito nel mirino della critica. Colpa sua se l'Arsenal ha concesso cinque gol? E' iniziata prima della partita, nella settimana che ha portato alla partita, la gente discuteva: 'Deve giocare? Deve stare in panchina?'. Come se tutti sapessero che l'Arsenal non ce l'avrebbe fatta e allora serviva un capro espiatorio. Non è giusto, si vince e si perde da squadra. Non sono d'accordo con chi dice che non ha avuto un buon impatto nelle grandi partite. Cosa diciamo della vittoria con il Chelsea e quella con il Manchester United della scorsa stagione? O le partite della Germania contro Italia e Francia agli Europei? La gente dice sempre che Ozil non lotta o contrasta, che sembra svogliato, ma questo è il suo linguaggio del corpo. Credetemi, vuole disperatamente vincere. Se non ce la fa mostra il suo disappunto. Il suo linguaggio del corpo era un problema quando l'Arsenal giocava bene? Non è uno che gira senza scopo per il campo a fare contrasti per far sì che la gente pensi che lotta, meglio tenere l'energie per le corse utili. Non penso che le critiche abbiano alterato il suo stato mentale. Mesut è impegnato con il club e non ci sono dubbi che darà il 100% da professionista finché giocherà per l'Arsenal. E' dispiaciuto per i fan ed è dispiaciuto che lui e i compagni non abbiano ottenuto un risultato migliore a Monaco".