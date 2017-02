Alexis Sanchez si è dimostrato, anche nell'ultima giornata di Premier League, fondamentale negli schemi tattici di Wenger all'Arsenal. Con la doppietta rifilata all'Hull City il cileno è salito a quota 17 marcature in campionato. La grande quantità di gol assicurati dall'ex Barcellona dovrà tuttavia essere presto sostituita dai Gunners: il contratto di Sanchez scadrà nel 2018 e l'attaccante, dalla sua, non sembra aver intenzione di firmare il rinnovo. Su di lui ci sono anche Juventus e Inter, ma il maggiore indizio di un futuro addio all'Emirates proviene dal mercato. Il club londinese è infatti già alla ricerca di un nuovo bomber, con Moussa Dembelé del Celtic (valutato non meno di 40 milioni di sterline) in cima alla lista dei desideri.