Una finale da urlo. A Wembley va in scena Arsenal-Manchester City, questa la sfida presentata da Opta: questa è l'ottava finale di Coppa di Lega per l'Arsenal che ha perso l'ultimo atto più di qualsiasi altra squadra nella competizione (5 volte), vincendo il torneo due volte nel 1987 e nel 1993. Il Manchester City farà la sua sesta apparizione nella finale di Coppa di Lega, la terza nelle ultime cinque stagioni. Hanno vinto quattro dei loro cinque precedenti, fallendo solo nel 1974. Questo è il primo incontro in assoluto tra queste due squadre in una finale. L'Arsenal ha vinto entrambi i precedenti incontri contro il Manchester City disputati a Wembley: 3-0 nel Community Shield 2014 e 2-1 nella semifinale di FA Cup della scorsa stagione.



Il Manchester City ha perso solo uno degli ultimi cinque incontri contro l'Arsenal in tutte le competizioni (2 vittorie e pareggi), vincendo 3-1 l'ultimo scontro diretto in Premier League di questa stagione. Nella Coppa di Lega i Citizens hanno vinto gli ultimi match contro l'Arsenal (2009-10 e 2011-12), dopo aver perso i precedenti cinque tra il 1977-78 e il 2004-05. L'Arsenal ha segnato solo sei gol in Coppa di Lega in questa stagione, lo score più basso mai registrato da un club per raggiungere la finale di questa competizione. Wenger punta a diventare l'ottavo manager a vincere tutte e tre le principali competizioni inglesi dopo Bill Nicholson, Joe Mercer, Don Revie, George Graham, Alex Ferguson, Kenny Dalglish e Jose Mourinho.



Guardiola ha trionfato in sei delle sue precedenti sette finali nazionali ed europee, perdendo solo contro il Real Madrid quando era alla guida del Barcellona nella finale della Copa del Re del 2011. Wenger ha invece vinto sette delle sue 10 finali di coppa nazionale con l'Arsenal; le ultime due sconfitte sono arrivate proprio nella Carabao Cup (2007 contro il Chelsea e 2011 contro il Birmingham). Dei 13 giocatori che hanno giocato per l'Arsenal nella finale persa in Coppa di Lega nel 2011 contro il Birmingham, solo Laurent Koscielny e Jack Wilshere giocano ancora nel club.



FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester City (4-1-4-1): Bravo; Walker, Kompany, Otamendi, Danilo; Fernandinho; Silva, Gundogan, De Bruyne, Sane; Aguero.



Arsenal (5-3-1-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Chambers, Monreal; Xhaka, Wilshere, Ramsey; Ozil; Aubamey





Oggi, ore 17.30

Arsenal-Manchester City 0-1 LIVE

19' Aguero (M)