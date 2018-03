Ilsi prepara all'ottavo di ritorno di Europa League contro l', match nel quale i rossoneri dovranno vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare lo 0-2 dell'andata. Un'impresa difficile, non impossibile soprattutto secondo il capitano, che su Instagram suona la carica: "Training Day, arrendersi mai! Per chi la gioca, per i tanti che saranno lì con Noi e per chi sarà lontano ma lì con il cuore".