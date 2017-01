L'Arsenal si sta dedicando ai rinnovi di contratto in questo periodo della stagione; le questioni più spinose sono quelle legate ad Alexis Sanchez e Mesut Özil, i quali non sono ancora convinti di prolungare con il club londinese. Stando a quanto riportato dal London Evening, invece, non sono ancora state avviate le trattative per i rinnovi di Wilshere, che andrà in scadenza nel prossimo giugno, e Oxlade-Chamberlain e Gibbs, entrambi sotto contratto fino al 2018; tutti e tre, quindi, non hanno certezze riguardo il loro futuro con i gunners.