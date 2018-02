David Ospina, portiere dell'Arsenal, ha confessato a DirecTV che sta valutando la possibilità di lasciare il club londinese al termine della stagione: "Ora darò tutto per l'Arsenal, mi piace avere successo qui, ma inizio a contemplare ogni alternativa a seconda di ogni situazione. Ho ancora un contratto, ma come dico, mi piace sempre avere più opportunità, avere più continuità come ogni portiere ha bisogno. Oggi condivido la mia posizione con un eccellente portiere come Petr Cech".