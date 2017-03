Mesut Ozil, fantasista dell'Arsenal, è stato intervistato dalla Bild in merito al suo futuro: "In nessun club ho ricevuto l'affetto che mi hanno riservato i tifosi dei Gunners. Quando hanno intonato il mio nome per la prima volta mi sono emozionato. Il Real Madrid? Certamente provo affetto per questa società, ho ancora tanti amici lì. Incrociamo le dita per la sfida contro il Bayern Monaco. Un ritorno in Bundesliga? Non escludo nulla, ma ho un contratto con l'Arsenal e penso solo a lavorare duramente per la mia squadra".