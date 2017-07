Il Mirror riporta le parole del trequartista classe '88 dell'Arsenal Mesut Ozil sul proprio futuro: "La mia preferenza resta per questo club, dove mi trovo benissimo. Quando torneremo in Inghilterra (la squadra si trova in Australia, ndr), ci metteremo a discutere con la dirigenza. Sanchez? Ovviamente dovrà riflettere sul proprio futuro e prenderà una decisione che andrà rispettata in ogni caso". Ozil chiede all'Arsenal circa 20 milioni di euro lordi a stagione per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2018.