È stato proprio Arsene Wenger, allenatore dell’Arsenal, ad aprire a una possibile cessione dei due gioielli dei Gunners nella prossima finestra di mercato. "Dobbiamo considerare ogni soluzione. Non posso escludere che entrambi possano lasciarci già a gennaio" ha spiegato il tecnico francese parlando di Alexis Sanchez e Mesut Ozil. In particolare, sull’esterno tedesco c’è già un sondaggio dell’Inter che sarebbe, nel caso, la prima destinazione possibile secondo i bookmaker d’oltremanica. Se Ozil parte (ma per il momento la sua conferma è data a 1,30) i nerazzurri sono in cima alla lista dati a 4,50. Su Ozil anche lo United, che però al momento è un po’ più dietro secondo i quotisti: sui Red Devils si punta a 5 volte la scommessa.