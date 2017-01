Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero i gunners pronti a fare un'offerta a Karim Benzema: ''Perché è francese? Magari ci sono delle voci che lo vogliono lontano da Madrid in estate, ma il mercato di giugno non è un mio problema al momento. Non ci sono dubbi che sia un grande attaccante, ma noi abbiamo una grande squadra e non abbiamo bisogno di comprare. I fatti dimostrano che non ci sono molti giocatori disponibili in grado di migliorare un club di Premier League''.