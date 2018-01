Sky Sport UK riporta che Pierre Emerick Aubameyang sta effettuando in questi minuti le visite mediche con l'Arsenal. Il gabonese, atterrato ieri pomeriggio a Londra, è oramai un nuovo giocatore dei Gunners. Si attende l'ufficialità nelle prossime ore.



LE CIFRE - Le due società hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 68 milioni di euro. Al giocatore invece un contratto da 3 anni e mezzo, 180.000 sterline a settimana.



SULLE ORME DI HENRY - Le prime indiscrezioni sul numero di maglia parlano del 14, lo stesso che all'Arsenal aveva un certo Thierry Henry. Non male come mentore cui ispirare la nuova avventura inglese.