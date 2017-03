Se andrà via dall’Arsenal siederà sulla panchina del Paris Saint Germain. I bookmaker inglesi seguono le suggestioni della stampa d’oltremanica - secondo la quale per il tecnico francese è pronto un biennale - e lo vedono alla guida dei parigini, in sostituzione di Unai Emery, pare al capolinea dopo il clamoroso tonfo in Champions contro il Barcellona. I quotisti, per il momento, danno come probabile la conferma di Wenger ai Gunners, piazzata a 1,60, ma l’opzione che viene subito dopo nella scommessa su dove allenerà il tecnico nella prossima stagione è proprio il Psg, dato a 4,50. Non convincono altre soluzioni: il ritiro è a 8,00, mentre si punta a 15,00 sul passaggio al Barcellona, dove è sicuro l’addio di Luis Enrique. Perde terreno l’ipotesi di allenare la Francia, in primo momento data come favorita, ora offerta a 20 volte la posta.