Continua la caccia a Theo Walcott. Sull’ala inglese, stando al Sun, è piombato il Bournemouth, che vorrebbe prenderlo in prestito fino al termine della stagione. Wenger ha già sul tavolo un’offerta di 20 milioni di sterline dell’Everton, ed anche il Southampton, club con cui Walcott è cresciuto e si è formato, è interessato ad un ritorno a casa del nazionale inglese.



I Toffees rimangono in vantaggio, ma l'acquisto di Cenk Tosun potrebbe far preferire la soluzione Cherries al giocatore dell'Arsenal che, dovendo anche inseguire il mondiale, ha bisogno di una squadra che gli garantisca ampio minutaggio (ad oggi mai titolare in Premier in questa stagione).