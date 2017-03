I agree with @Alexis_Sanchez it was bloody funny tonight. pic.twitter.com/thrggpWgJr — Mark Willis (@markwillisWP) 7 marzo 2017

Ad incrinare definitivamente il rapporto, già ampiamente compromesso, con l'ci ha pensato ieri seraSostituito nel secondo tempo del match contro ilper far spazio a Lucas Perez, il cileno è stato pizzicato dalle telecamere. Tutto questo poco dopo il quinto gol subito dai suoi ad opera dei bavaresi di Carlo Ancelotti. Immagini che non faranno piacere ad(che già l'aveva spedito in panchina per punizione nella sfida di Premier League contro il Liverpool), ma neppure alla società e ai tifosi dei Gunners, già furiosi per il clamoroso 2-10 complessivo rimediato dalla squadra negli ottavi di Champions League. In questa situazione caotica, laè pronta ad approfittare della cessione sempre più probabile di Sanchez.