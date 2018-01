Martin Keown, ex difensore dell'Arsenal, parla di Alexis Sanchez, ormai a un passo dal Manchester United: "Sanchez? E’ il più grande mercenario del calcio. Il Manchester City voleva già acquistarlo l’estate scorsa e se anche se non avesse lasciato l’Arsenal a gennaio, lo avrebbe aspettato alla fine della stagione. I Citizens sarebbero stata la squadra più adatta per potersi migliorare, anche perché aveva già lavorato con Guardiola in precedenza. Ma tanto a lui non importa diventare un giocatore migliore: gli interessano solo i soldi".