Il nigeriano Alex Iwobi in questa stagione è partito titolare solo in sei apparizioni. L'ala classe '96 dell'Arsenal chiede spazio e potrebbe lasciare Londra in prestito per un anno per fare esperienza. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di alcuni club di Premier ma secondo l'esperto connazionale Jay Jay Okocha, come riporta la stampa inglese, dovrebbe rimanere ai Gunners per maturare al meglio.