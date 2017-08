E' sempre più lotta aperta in casa Arsenal: Alexis Sanchez spinge per essere ceduto, mentre Wenger non vuole sentir ragione e continua a fare muro a tutte le proposte per il cileno. Il tecnico francese, infatti, non ha intenzione di lasciar partire il giocatore anche se ha il contratto in scadenza nel 2018 perché è convinto di convincerlo a rinnovare.