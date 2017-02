Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa ha provato a giustificare così una sconfitta pesantissima, 5-1, che preclude anche il passaggio del turno: "Difficile da spiegare questa caduta. Nel primo tempo non avevamo fatto male, avendo anche buone occasioni. Siamo stati sfortunati sul secondo gol: l'arbitro ci aveva dato un angolo, la decisione poi è stata cambiata e siamo stati presi di sorpresa. Ha pesato anche il ko di Koscielny a inizio ripresa. Poi siamo crollati. Gli ultimi 25 minuti sono stati un incubo per noi, non abbiamo una risposta. In questi match c'è bisogno di spingere per 90 minuti, invece ci siamo spenti. Serve un miracolo per passare il turno: proveremo a segnare subito e poi si vedrà".