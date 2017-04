Il tecnico dell'Arsenal è preoccupato dalla possibile partenza del centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain. Il giocatore ha il contratto in scadenza, ma le trattative per il rinnovo sono ad un punto morto, e ciò alimenta ulteriormente le voci sul suo possibile addio ai Gunners. Arsene Wenger spera che ciò non avvenga, dichiarando al Sun:



"Voglio che Alex faccia parte dell'Arsenal per altri 10 anni. Su di lui si stanno facendo molte speculazioni e lo posso capire. Lui è un grande giocatore, e viviamo in un mondo dove gli agenti si relazionano spesso con la stampa e rivelano cose che non dovrebbero. Le cose sono cambiate molto rispetto a 20-30 anni fa. Oggi non importa dove si firma, l'importante è fare i soldi".