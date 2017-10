Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, parla del futuro della panchina dei Gunners: "Non so chi mi sostituirà. Quando sei il manager di un club, devi lavorare come se dovessi rimanere lì per sempre perché richiede un impegno totale. Credo che ogni club di calcio ha successo quando tutti lavorano bene. Il mio compito è preparare la squadra per il prossimo match e essere responsabile della politica tecnica dell'Arsenal".