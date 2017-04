L'allenatore dell'Arsenal, Wenger ha dichiarato in conferenza stampa: "Possiamo arrivare tra le prime quattro squadre in classifica, dobbiamo crederci e dobbiamo concentrarci su questo obiettivo. Non ci deve essere paura di fallire, ma desiderio di farcela: è l'unico modo per farcela. E' una sfida enorme. I momenti 'no' fanno parte del nostro lavoro, ma bisogna rimanere concentrati e reagire. Giocare col freno a mano non è d'aiuto, sappiamo di essere sotto pressione, ma il modo migliore per ottenere risultati è giocare con la testa libera e accettare i rischi. Si può vincere, perdere o pareggiare, ma quello che vogliamo fare è giocare con impegno e fiducia".