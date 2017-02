Un altro 5-1 dopo quello della scorsa stagione, una disfatta completa per l’Arsenal e sopratutto per Arsene Wenger, che pure in Premier League (dove è a -10 dal Chelsea capolista) non ha più grandi ambizioni. È però il secondo “cappotto” di fila contro il Bayern Monaco in Champions League a segnare una svolta storica per l’allenatore francese, almeno sulle lavagne dei bookmaker inglesi. La quota sulla partenza di Wenger a fine stagione non è mai stata così bassa: l’addio si gioca a 1,57, un altro anno alla guida dei Gunners vale invece 2,25. A contendersi il suo posto sono in tre: oltre a Massimiliano Allegri, in corsa ci sono anche Eddie Howe e Thomas Tuchel, tutti e tre offerti a 7 volte la posta.