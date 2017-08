Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, ha parlato della partita persa dai Gunners contro lo Stoke City: ''Sappiamo che non dobbiamo commettere errori in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo entrati in campo troppo lenti e siamo stati puniti. Credo che abbiamo segnato un goal regolare, Lacazette non era in fuorigioco. Era una decisione semplice. Quando la palla è stata calciata, non era in fuorigioco''.