Nel posticipo di Premier League, l'Arsenal affroonta il West Bromwich Albion. Si tratta di un ritorno al passato per Kieran Gibbs, passato in estate dai Gunners al club di West Midlands per 7 milioni di euro. Come si legge sul Daily Mirror, il manager dell'Arsenal Arsene Wenger afferma come "Gibbs è migliorato molto da quando gioca nel WBA. Con noi era un centrocampista bravo ad impostare ma con qualche pecca in difesa. Ora sembra aver maturato un'ottima fase di copertura. Ha voluto andare via, noi non gli abbiamo proposto un nuovo contratto".