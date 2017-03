All’Arsenal si è passati dalla carota al bastone. La società pretende di più in termini di risultati dai propri giocatori, quindi scatta un velato ricatto. Come ha spiegato Wenger: “La società non rende pubblici i termini delle clausole, ma ci sono dei bonus per gli obiettivi raggiunti, e se non si raggiungono gli obiettivi...”. Un messaggio chiaro ai Gunners, ovvero “Scordatevi i bonus se non si dà una svolta alla stagione”.