ll tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato di Premier e futuro in conferenza stampa, in vista dell'importante partita in programma domenica contro il Tottenham:



"Il mio contratto? Non è nei miei pensieri, al momento sono concentrato esclusivamente sulla gara col Tottenham. La difesa a tre? E' stata una breve esperienza, l'abbiamo utilizzata per 3 partite. Quello di domenica sarà un bel test. Tottenham? E' una delle poche volte in cui i nostri avversari partono favoriti. La gara col City ha dimostrato che abbiamo la mentalità giusta per vincere le gare difficili ".