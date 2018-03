Arsene Wenger, tecnico dell'Arsenal, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro.



Sulla gara: "Bisogna sempre rispettare la propria filosofia, ma per farlo ci vuole fiducia. Quando manca la fiducia bisogna affidarsi a cose concrete, dobbiamo pensarci a come comportarci in campo e restare uniti".



Sul Milan di Gattuso: "In una partita come quella di oggi dovremo dimostrare di sapere lottare su ogni pallone"