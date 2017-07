La scadenza del contratto di Alexis Sanchez con l'Arsenal è tra 12 mesi, ma non per questo i Gunners lo cederanno di sicuro. Da Sydney, dove i londinesi sono in tournée, Arsene Wenger lancia un messaggio chiaro al cileno e a chi vorrebbe acquistarlo, Manchester City, Bayern Monaco e Inter su tutti. Il tecnico francese ha dichiarato: 'Spero che Sanchez rispetti il suo contratto che scade tra un anno e resti a giocare ancora nell'Arsenal a costo anche di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Il giocatore poi potrà rinnovare all'inizio o nel corso della stagione stessa perchè ama questo club. Quello che è certo è che non verrà ceduto al Manchester City, una nostra rivale per la Premier'.