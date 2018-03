Jack Wilshere, in scadenza con l'Arsenal, rivela un retroscena legato al suo contratto: "A inizio stagione Wenger mi si è avvicinato in palestra e mi ha detto 'Sarò onesto, non ti offriremo il rinnovo, quindi se altrove ti offrono un contratto puoi andare'. Ovviamente non ero contento, ma mi ha fatto piacere la sua onestà. Mi ha detto anche che se fossi restato avrei avuto comunque la possibilità di lottare per il mio posto e che se avessi fatto bene in Coppa di Lega ed Europa League, allora avrei avuto una chance".