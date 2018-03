Jack Wilshere ha rotto con l'Arsenal. Il centrocampista inglese ha rifiutato il rinnovo proposto dai Gunners, che prevedeva un taglio del 25% sull'ingaggio, e non ha intenzione di firmare un nuovo contratto. Come riferito dal The Sun, Wilshere che così sta cercando una nuova sistemazione a parametro zero. In Italia ci sono Juve, Roma e Milan.