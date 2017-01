Ci sarà un osservato speciale in Juventus-Lazio, in programma domenica alle 12.30 allo Juventus Stadium. Gli occhi di tutti, in particolare quelli dei dirigenti bianconeri, saranno puntati su Kwadwo Asamoah, ormai definitivamente convertito in terzino sinistro e che proprio in quel ruolo verrà, con ogni probabilità, schierato domenica. La Lazio sarà l'esame per il ghanese, quello che dirà se si può davvero proseguire con lui, e quindi vivere più serenamente questi giorni di mercato, o se bisognerà intervenire subito. Qualora convincesse, infatti, l'affare Kolasinac non sembrerebbe più così indispensabile.