Il futuro di Kwadwo Asamoah è ancora incerto. In scadenza di contratto con la Juventus a giugno, l'esterno ghanese è corteggiato dall'Inter. Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham, l'ex Udinese ha parlato a Premium Sport: "Sono felice qui a Torino, non ho mai avuto problemi con nessuno. Voglio sempre lavorare, non ho mai parlato del contratto perché non voglio distrazioni".