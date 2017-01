Asamoah non parte per la Coppa d'Africa. Apparentemente, per la Juve, potrebbe essere una buona notizia, ma a conti fatti rischia di complicare il mercato. La permanenza del ghanese, infatti, occuperà comunque un posto a centrocampo, obbligando a ulteriori valutazioni al momento di un'eventuale nuovo acquisto. Il grosso problema, poi, è che fisicamente, finora, l'ex Udinese non ha dato alcuna garanzia, non riuscendo praticamente mai a dare una mano alla Vecchia Signora, che si ritrova così una casella occupata quasi inutilmente. Marotta potrebbe decidere di muoversi a prescindere dal ghanese, ma a questo punto il suo recupero (e quello di un capitale della società, non dimentichiamolo) diventerebbe quasi impossibile.