L'allenatore dell'Ascoli Alfredo Aglietti è intervenuto a Sky Sport per commentare il successo sulla Ternana: "Merito dei ragazzi perchè si propongono, aldilà della giovane età hanno voglia di dimostrare. Oggi ho puntato su Favilli perchè l'ho visto molto bene in questo periodo ed ha risposto alla grande. Abbiamo chiuso bene questo girone di andata con un grande risultato per il nostro campionato e la salvezza. Guardo ad allungare più sulla terzultima, questa è la cosa più importante, mentre non guardo altri lati. Guardo la crescita continua e costante della mia squadra. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto bene, potevamo avere qualche punto in più senza recriminare tanto, ma la partita con il Latina è significante. La crescita di questi ragazzi passa anche attraverso qualche passaggio a vuoto. Il nostro segreto? Un insieme di cose nel senso che quando fai giocare tanti ragazzi è chiaro che ti è concesso di sbagliare. L'abbiamo detto anche ad inizio stagione che noi nel girone di ritorno non saremmo stati la stessa squadra perchè avremmo avuto una maturità diversa. Sicuramente nell'aspetto tattico abbiamo cambiato qualcosa. Ma aldilà del modulo, l'atteggiamento, la convinzione e l'entusiasmo che si sta creando, abbiamo visto quanti tifosi ci hanno seguito. Avere tanti giovani in squadra può essere una molla ulteriore per fare un passo in avanti".