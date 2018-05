Ascoli-Avellino 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 32' Castaldo (Av), 44' Pinto (As)



Ascoli (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli (46' Bianchi), Kanoute (75' D’Urso), Pinto (66' Mignanelli); Lores Varela, Monachello. All. Cosmi.



Avellino (4-4-1-1): Radu; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza (85' Kresic); Vajushi (72' Bidaoui), Wilmots (73' Moretti), Di Tacchio, Molina; Gavazzi; Castaldo. All. Foscarini.



Arbitro: Davide Ghersini di Genova



Ammoniti: 27' Padella (As), 43' Castaldo (Av), 62' Gigliotti (As), 64' Laverone (Av), 44' Monachello (As), 45' Di Tacchio (Av)