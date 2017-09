L'Ascoli ha subito oggi una dolorosa rimonta da parte del Novara, con i piemontesi di Corini usciti con tre punti dallo stadio Del Duca. A distinguersi, fra i più positivi nella squadra di Fiorin, è stato Luca Clemenza: il fantasista di proprietà della Juventus ha propiziato il gol del vantaggio dei marchigiani con un gran tiro di mancino che si è infranto sul palo (da cui l'1-0 in tap in di Lores). Il classe '97 si è trasferito all'Ascoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juve: il club campione d'Italia continua quindi ad osservarlo con molta attenzione in vista del futuro.