Daniele Cacia, attaccante dell'Ascoli, parla al Corriere Adriatico in vista della sfida con il Verona, sua ex squadra: "A Verona c'è tanta gente che mi ha dato affetto. Conosco bene Pazzini, eravamo anche insieme alla Fiorentina. Lui più fortunato di me? Non lo so, di sicuro la fortuna va cercata. Io qualche volta sono capitato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato anche per colpa mia. Sarà comunque un bel duello, siamo due attaccanti con una grande fame per il gol".



Due parole poi su Favilli, in orbita Juve: "Ha sfruttato in pieno la possibilità che gli è stata data ed è stato bravo".