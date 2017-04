Ascoli-Carpi 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 40' Cacia (A), 44' Gagliolo (C), 87' Sabbione (C)



Ascoli (4-4-2): Lanni; Mogos, Gigliotti, Mengoni (58' Cinaglia), Almici; Orsolini, Addae, Bianchi, Giorgi (78' Lazzari), Favilli, Cacia (72' Perez). All. Aglietti.



Carpi (4-4-2): Belec; Struna, Gagliolo, Romagnoli, Poli; Letizia, Bianco (65' Sabbione), Poli, Fedato (78' Concas); Lasagna (89' Mbaye), Mbakogu. All. Castori.



Arbitro: Marini di Roma 1



Ammoniti: 35' Fedato (C), 55' Bianco (C), 59' Almici (A), 62' Giorgi (A), 64' Lollo (C), 75' Sabbione (C), 94' Mbakogu (C)



Espulsi: 83' Almici (A)