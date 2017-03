Ascoli-Cittadella 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 51' Litteri rig. (C), 65' Gigliotti (A), 86' Orsolini (A)



Ascoli (4-4-2): Lanni; Almici, Augustyn (23' Gigliotti), Mengoni (46' Mogos), Felicioli (64' Orsolini); Gatto, Bianchi, Cassata, Felicioli; Cacia, Favilli. All. Aglietti.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pedrelli, Scaglia, Carnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Valzania; Chiaretti (58' Paolucci); Litteri (79' Kouame), Arrighini (71' Schenetti). All. Venturato.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 10' Scaglia (C), 14' Mengoni (A), 53' Favilli (A), 62' Gigliotti (A), 71' Bartolomei (A), 86' Orsolini (A)



Espulsi: 43' Iori (C)