Andrea Favilli, attaccante dell'Ascoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: "Sono qua per mettere in difficoltà il mister, Cacia è il re dei bomber in Serie B, devo dare il meglio di me. Abbiamo già giocato insieme, lui mi sta aiutando molto, è una persona straordinaria e lo ringrazio per i consigli che mi sta dando".