Andrea Favilli, attaccante dell'Ascoli, è stato convocato da Ventura per lo stage con l'Italia. Queste le parole del centravanti in orbita Juve: "La convocazione era inaspettata, già quella di Under21 era per me impensabile, figuriamoci la chiamata di Ventura. Mi sono sentito subito in famiglia, un po' perché conoscevo tanti ragazzi, un po' perché il mister mi ha messo subito a mio agio. E' chiaro che ora avrò tanti più occhi puntati addosso e in campo dovrò dimostrare anche di più, ma vivrò la situazione con serenità, consapevole che fino al termine della stagione dovrò pensare alla salvezza".