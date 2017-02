Il giovane attaccante Andrea Favilli dell'Ascoli è rientrato nei discorsi con la Juventus dall'affare Orsolini, per lui un ritorno in bianconero dopo l'esperienza di due anni fa in Primavera. Da giugno, la Juve valuterà cosa fare del suo futuro; intanto, l'Ascoli si è riproposto per tenerlo un anno in più.