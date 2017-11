Daniele Cacia, attaccante del Cesena, rientrato in gruppo dopo l'infortunio, parla a il Resto del Carlino dell'Ascoli, suo ex club, ora ultimo in classifica: "Ho grande rispetto per i miei ex compagni e tifosi. Sono molto dispiaciuto per loro, ma c'è chi ha seminato vento e ora... Cardinaletti? Personalmente ho ricevuto poca chiarezza da più di un dirigente. Come venirne fuori? Non posso parlare del presente, ma vi posso dire quella che è stata la ricetta delle due salvezze che ho vissuto lì: zoccolo duro nello spogliatoio, formato da uomini veri, e coesione squadra-tifosi".