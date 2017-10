Andrea Mengoni, difensore dell'Ascoli, parla a Picenotime.it: "La mia condizione? Sto bene dopo un periodo difficile. Adesso penso solo ad allenarmi perché ho grande voglia di giocare. Oramai sono cinque settimane che mi alleno con la squadra, ma mi manca ovviamente il ritmo partita. Potevo essere convocato già per l'ultimo weekend ma il mister ha fatto altre scelte. Una cosa che rispetto anche perché vengo da quattro mesi di stop. Adesso l'obiettivo è la convocazione per la gara contro il Venezia. Mi manca il gruppo, che per me è la cosa più importante. Sono felice anche del rendimento di chi mi ha sostituito, da Gigliotti a Mogos passando per Padella. Il momento della squadra? Sono contento, la squadra ha fatto bene anche a Salerno dove ci è mancato un po' di fortuna. La classifica? Dobbiamo continuare a lavorare, cercando di essere il più positivi possibile. Con questo gioco, dove creiamo molto, abbiamo sempre fatto belle prestazioni. Anche col Frosinone che per me è stata una beffa. La sfida col Venezia? E' una grande squadra, allenata molto bene. Mi piace molto, sono compatti. Ma noi dobbiamo puntare alla vittoria per dare continuità ai nostri risultati".