Andrea Mengoni, difensore dell'Ascoli, ha parlato in vista della sfida con il Brescia: "Dobbiamo fare punti in casa, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare per quello che avrebbe meritato questa piazza, ma da qui alla fine avremo ben quattro gare in casa e quindi la salvezza passa necessariamente al Del Duca. E' fondamentale che la gente ci sia vicina come lo è stata a Perugia, ci ha dato una scossa forte e quello che abbiamo messo in campo al Curi è stato sicuramente anche merito loro. Abbiamo dimostrato di essere una squadra viva sia contro il Frosinone che col Perugia; in entrambi i match abbiamo creato molte occasioni che, a livello di collettivo, avremmo potuto sfruttare meglio, ma prima o poi capiterà anche a noi una partita in cui faremo un solo tiro e un gol. La nostra squadra quest'anno, a parte 2-3 partite, ha sempre dimostrato di essere costante, combattiva e per nulla arrendevole fino all'ultimo minuto. Per questo chiedo alla gente di avere pazienza anche durante le partite, la B è un campionato tosto e abbiamo dimostrato che le gare si possono riprendere anche al 95".