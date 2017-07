Altri due arresti nell'ambito dell'agguato, con relativo pestaggio, da parte dei tifosi del Napoli a sette supporter della Juventus lo scorso 14 maggio in una stazione di servizio vicino a Frosinone. Come riportato da Il Mattino, sono stati arrestati due giovani residenti nel centro di Napoli con l'accusa di rapina e violenza privata, mentre, altri due si sono visti notificare l'obbligo di dimora. Per tutti, invece, è scattato il Daspo, ovvero il divieto di accedere a strutture sportive per assistere ad eventi per i prossimi 5 anni. Questa è la seconda parte dell'operazione di polizia che, nei mesi scorsi, ha portato all'arresto di altri ultras del Napoli, che sono poi stati condannati a domiciliari.